Sanchez si emoziona dopo il gol al Barcellona | Non volevo esultare ma l’emozione è stata più forte

Inter News 24 Sanchez, ex attaccante dell’Inter, ha raccontato la propria esultanza dopo il gol al Barcellona: «Nutro un affetto immenso per loro». Alexis Sánchez, attaccante del Siviglia, ha vissuto un momento emozionante durante il match contro il Barcellona, sua ex squadra. Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0, Sánchez non ha saputo contenere la gioia, nonostante avesse dichiarato in precedenza di non voler esultare contro i catalani. Intervistato in zona mista allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, l’ex Inter ha spiegato: « Avevo detto che non avrei esultato, ma a volte l’ansia mi blocca. 🔗 Leggi su Internews24.com

