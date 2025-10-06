San Tommaso d’Aquino – A ottocento anni dalla nascita convegno con Fontana

ROMA – Martedì 7 ottobre, alle ore 16.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolge il convegno “San Tommaso d’Aquino – A ottocento anni dalla nascita”. Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Benedetto Ippolito, Dominic Holtz, Roberto De Mattei. Modera Giovanni Cogliandro. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “San Tommaso d’Aquino – A ottocento anni dalla nascita”, convegno con Fontana

