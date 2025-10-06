San Siro Sala | Inter e Milan sceglieranno il nuovo nome rogito entro il 10 novembre
L’approvazione della delibera per il San Siro da parte del Consiglio Comunale di Milano è arrivata qualche giorno fa, ma adesso Inter e Milan dovranno accelerare i tempi per sistemare tutte le questioni burocratiche prima che scatti il vincolo di Sopraintendenza sul secondo anello dell’attuale impianto il 10 novembre. Protagonista di questa vicenda, oltre ovviamente ad Inter e Milan è il sindaco Giuseppe Sala che ai margini delle celebrazioni per il 165° anniversario della polizia locale ha parlato anche di ciò che avverrà nel breve periodo sulla questione San Siro: “Il nome dell’impianto sarà ovviamente una decisione delle squadre e non è escluso un naming o una sponsorizzazione come in tutti gli stadi europei e del mondo. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
