San Siro e il paradiso degli stadi | le storie di 10 templi che non ci sono più

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Siro sarà abbattuto? La lacrimuccia ci sta, ma è già successo all'estero che una grande cattedrale del pallone cadesse. Storia di dittature, grifoni, birrerie, wrestler giganti, risse infernali, mattoni salvati, aste di vasche idromassaggio, lampadine svitate, macellai, top model, eroi di Tolkien e barattoli di maionese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

