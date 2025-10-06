San Giovanni in Persiceto due storie di maltrattamenti finiscono con l’arresto

Due distinti episodi di violenza domestica hanno scosso il centro cittadino e hanno portato all’arresto di due uomini, entrambi quarantenni, fermati dagli agenti della squadra volante del commissariato di San Giovanni in Persiceto.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayPrimo episodio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it