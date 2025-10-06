San Giovanni Evangelista | 1600 anni di misteri miracoli e leggende
Quella di San Giovanni Evangelista è la chiesa giubilare più antica di Ravenna e quest’anno celebra un traguardo: 1600 anni di storia. Fondata nel V secolo da Galla Placidia, San Giovanni Evangelista ha attraversato i secoli sopravvivendo persino ai bombardamenti del 1944, che ne hanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Chiesa di San Giovanni Evangelista: aperture straordinarie venerdì 25 e sabato 26 luglio
Al San Giovanni Evangelista di Tivoli un intervento all'avanguardia per la cura dell'embolia polmonare acuta
È mancatoa Raffaela Vassallo, 75 anni. Funerale: 28/09/2025 alle ore 17:00 Chiesa: S. Giovanni Evangelista Via Garibaldi, Teverola (CE) Messa: 28/09/2025 alle ore 17:30 Coniugata Aversano Alfonso
L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli pronto a riaprire - NewTuscia – TIVOLI – L'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli è pronto a riaprire globalmente, a partire da domani, la propria attività sanitaria, dopo l'incendio dell'8 e del 9 dicembre 2023, ...
San Giovanni Evangelista. Lavori alla chiesa - Sono in corso i lavori di restauro della chiesa di San Giovanni Evangelista a Casine di Ostra, finanziati con l'8X1000.