San Francesco giorno di festa Tutti in fila per l’ostensione

Assisi (Perugia), 6 ottobre 2025 – “È stata davvero una giornata di festa, per tutti, nel più vero senso della parola”. Parla così fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, dopo le celebrazioni in onore di San Francesco Patrono d’Italia. Cerimonie che hanno visto l’Abruzzo pellegrino ad Assisi, per offrire l’olio che alimenta la lampada votiva dei comuni d’Italia, con la presenza della presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, per il messaggio all’Italia, e del ministro della cultura Alessandro Giuli, con l’inaugurazione della proiezione, a grandezza naturale, della vela dell’evangelista San Matteo, opera di Cimabue, visto che non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Francesco, giorno di festa. Tutti in fila per l’ostensione

