San Donato Tavarnelle è notte Carcani trascina il Tau Altopascio

TAU ALTOPASCIO 3 SAN DONATO TAVARNELLE 0 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Meucci, Carli, Iezzi (29’st Nistri), Lombardo, Bouah (37’st Del Gronchio), Nottoli (14’st Bagnoli), Carcani (33’ st Cartano), Tordiglione (26’st Omorugieva). All. Maraia. SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croci (12’ st Cellai), Sardilli (27’st Leonardi), Falconi (14’st Torrini), Cecchi, Alfani (35’st Calonaci), Pecchia, Gistri, Rotondo, Nardella, Ciravegna (1’st Doratiotto). All. Bonuccelli. Arbitro: Zito di Rossano Calabro. Marcatori: 27’, 33’ 40’ pt (rigore) Carcani. Note: ammoniti Iezzi, Croci, Nardella, Torrini, Lombardo, Carli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
