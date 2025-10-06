San Donato Tavarnelle è notte Carcani trascina il Tau Altopascio

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TAU ALTOPASCIO 3 SAN DONATO TAVARNELLE 0 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Chiti, Meucci, Carli, Iezzi (29’st Nistri), Lombardo, Bouah (37’st Del Gronchio), Nottoli (14’st Bagnoli), Carcani (33’ st Cartano), Tordiglione (26’st Omorugieva). All. Maraia. SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Croci (12’ st Cellai), Sardilli (27’st Leonardi), Falconi (14’st Torrini), Cecchi, Alfani (35’st Calonaci), Pecchia, Gistri, Rotondo, Nardella, Ciravegna (1’st Doratiotto). All. Bonuccelli. Arbitro: Zito di Rossano Calabro. Marcatori: 27’, 33’ 40’ pt (rigore) Carcani. Note: ammoniti Iezzi, Croci, Nardella, Torrini, Lombardo, Carli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san donato tavarnelle 232 notte carcani trascina il tau altopascio

© Lanazione.it - San Donato Tavarnelle, è notte. Carcani trascina il Tau Altopascio

In questa notizia si parla di: donato - tavarnelle

Serie D: PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. San Donato Tavarnelle, è già vietato sbagliare. Scandicci, test verità a Sansepolcro

san donato tavarnelle 232Tau chiamato subito al riscatto con l’imbattuto San Donato Tavarnelle - Nonostante qualche assenza il tecnico Ivan Maraia &#232; fiducioso anche se di fronte agli amaranto ci sar ... Secondo noitv.it

san donato tavarnelle 232Tau Calcio con l’imbattuta San Donato Tavarnelle per dimenticare il ko di Foligno - Nella rosa inserito l'esterno difensivo con esperienze fra i pro, Roberto Iezzi ... Lo riporta luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: San Donato Tavarnelle 232