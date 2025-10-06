San Demetrio | Mosorrofa pronta a festeggiare il suo patrono con rievocazione e sagra funghi

Reggiotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosorrofa pronta ad accogliere i festeggiamenti in onore del patrono San Demetrio che si terranno sabato 18 ottobre.Alle ore 19 ci sarà la  rievocazione storica ottocentesca che porterà indietro nel passato rivivendo  i festeggiamenti in onore di San Demetrio al tempo dei Borbone, con particolare. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

