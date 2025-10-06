Carlo era un ragazzo normale e al contempo fuori dal comune, e in modo misterioso, in sogno, ha annunciato alla madre la nascita dei suoi fratelli gemelli, Francesca e Michele. È stato proprio Carlo, infatti ad annunciarne la nascita dei suoi fratelli a sua mamma, in sogno: questo è uno dei tantissimi segni che Antonia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - San Carlo Acutis annuncia in sogno la nascita dei suoi fratellini gemelli