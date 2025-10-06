San Carlo Acutis annuncia in sogno la nascita dei suoi fratellini gemelli
Carlo era un ragazzo normale e al contempo fuori dal comune, e in modo misterioso, in sogno, ha annunciato alla madre la nascita dei suoi fratelli gemelli, Francesca e Michele. È stato proprio Carlo, infatti ad annunciarne la nascita dei suoi fratelli a sua mamma, in sogno: questo è uno dei tantissimi segni che Antonia. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: carlo - acutis
Carlo Acutis, un santo tra i banchi: “Ci riempiva di domande. Voleva conoscere la vita e coinvolgeva la classe”
Carlo Acutis, il santo millenial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma
Carlo Acutis testimone della fede, il catechismo scritto al Pc: “Un dono ai suoi devoti”
Carlo Acutis: il racconto dei genitori 12PORTE - 2 ottobre 2025: “Vivere alla Carlo”: nell’ambito di OP meetings organizzato nel convento di San Domenico sabato scorso, i genitori di San Carlo Acutis, Antonia e Andrea, hanno offerto una testimonianza sulla vit Vai su Facebook
Carlo Acutis diventa Santo: morto nel 2006 a 15 anni per una leucemia fulminante, riposa ad Assisi. In passato visitai la sua tomba con profonda commozione. La storia di Carlo - “patrono di Internet” - è emozionante e spero sia di ispirazione e conforto per i pi - X Vai su X
Villa San Giuseppe, il Parco Giardino sarà intitolato a San Carlo Acutis: tutto pronto per l’evento a Reggio Calabria - “L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita la cittadinanza a partecipare all’importante evento di intitolazione del Parco Giardino a San Carlo Acutis, che si terrà a Villa San Giuseppe, Domeni ... Si legge su strettoweb.com
Sant’Angelo d’Alife accoglie la reliquia di San Carlo Acutis - Tre giorni di preghiera personale e comunitaria davanti al busto reliquiario contenente una ciocca di capelli del giovane appena canonizzato. Scrive clarusonline.it