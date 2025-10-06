San Bruno | il fondatore dei Certosini celebrato il 6 ottobre
San Bruno: Una Vita Dedicata alla Spiritualità. San Bruno di Colonia, noto anche come San Bruno il Certosino, è uno dei santi più venerati nella tradizione cristiana, commemorato il 6 ottobre. Nato a Colonia, in Germania, intorno al 1030, è famoso per aver fondato l' Ordine dei Certosini, uno degli ordini monastici più austeri della Chiesa Cattolica. La sua vita è un esempio di dedizione spirituale e di ricerca della solitudine e del silenzio come mezzi per avvicinarsi a Dio. La Fondazione dell'Ordine dei Certosini. San Bruno iniziò la sua carriera ecclesiastica come insegnante di teologia a Reims, in Francia, dove divenne famoso per la sua saggezza e il suo rigore morale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Certosa di Firenze, Domenica 5 ottobre 2025, ore 11.00 Festa di san Bruno, fondatore dell'Ordine dei Certosini Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Carmelo Mezzasalma, Superiore della Comunità di San Leolino "Dobbiamo avere fiducia i Vai su Facebook
