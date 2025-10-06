San Bruno fondatore dei Certosini | vita fede e eredità nella memoria del 6 ottobre
Nel calendario liturgico cristiano, il 6 ottobre è una data dedicata a San Bruno di Colonia, figura chiave della spiritualità monastica medievale e fondatore dell’Ordine certosino. La sua vita, segnata da silenzio, contemplazione e distacco dal mondo, continua a ispirare credenti e cercatori del silenzio interiore. Dalle origini alla vocazione contemplativa Nato intorno al 1030 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: bruno - fondatore
San Bruno: il fondatore dei Certosini celebrato il 6 ottobre
Certosa di Firenze, Domenica 5 ottobre 2025, ore 11.00 Festa di san Bruno, fondatore dell'Ordine dei Certosini Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da don Carmelo Mezzasalma, Superiore della Comunità di San Leolino "Dobbiamo avere fiducia i Vai su Facebook
E’ morto Rick Davies, tastierista, cantante e co-fondatore dei Supertramp #RickDavies #Supertramp - X Vai su X
San Bruno: il fondatore dei Certosini celebrato il 6 ottobre - Scopri la vita di San Bruno, fondatore dei Certosini, le curiosità e come viene celebrato nel mondo il 6 ottobre. msn.com scrive
6 ottobre, santo del giorno: San Bruno di Colonia - Il 6 ottobre la Chiesa celebra San Bruno di Colonia, fondatore dell’Ordine dei Certosini, una delle comunità monastiche più austere e contemplative della cristianità. Secondo erreemmenews.it