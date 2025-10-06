Samsung Galaxy A34 si aggiorna a One UI 8 in Italia

Samsung ha rilasciato per i modelli europei di Samsung Galaxy A34 l'aggiornamento che porta con sé One UI 8 e Android 16 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy A34 si aggiorna a One UI 8 in Italia

