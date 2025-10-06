Salvare l’auto dalle ideologie La battaglia di Roma e Berlino
Stavolta Italia e Germania hanno deciso di avanzare compatte, nel nome di un’industria che l’Europa considera ancora strategica: l’auto. Il Green new deal, con i suoi target decisamente poco compresi dai costruttori, è sempre più in discussione. Anche perché la pressione aumenta. Le case del Vecchio continente, pressate sul fianco est dall’avanzata inesorabile delle auto elettriche cinesi, non sono in grado di fare a meno entro il 2035 dei motori ad alimentazione tradizionale, vale a dire benzina e diesel. Certo, l’elettrico è una strada da battere e il ricambio nelle flotte è un percorso ormai inevitabile. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: salvare - auto
Auto si ribalta, pompieri abbattono alberi per salvare due ragazze
Catena umana di poliziotti per salvare un anziano intrappolato in auto
Isabella Tovaglieri. . Mentre a noi impongono le auto elettriche per salvare il pianeta, dall’altra parte del mondo inquinano come mai prima d’ora. Vai su Facebook
Urso sul Green Deal: “Ora servono decisioni per salvare l’industria auto” https://ift.tt/c3KO95b - X Vai su X
Salvare l’auto dalle ideologie. La battaglia di Roma e Berlino - Stavolta Italia e Germania hanno deciso di avanzare compatte, nel nome di un’industria che l’Europa considera ancora strategica: l’auto. Scrive formiche.net