Salute mentale al Camelot il convegno Il Volto e la Maschera La persona al centro
Domani martedì 7 ottobre alle 10, presso il Centro Diurno di Salute Mentale Adulti Camelot della Cittadella Sanitaria Lorenzo Mandalari a Messina, si terrà l’incontro “Il volto e la maschera. La persona al centro”, promosso dall’Asp Messina in collaborazione con Lions Sicilia Distretto 108Yb. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: salute - mentale
Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"
Centri salute mentale, pronti tre nuovi progetti: saranno realizzati a Foggia, Cerignola e Manfredonia - X Vai su X
La settimana dal 4 al 12 ottobre dedicata alla salute mentale e al benessere promossa da Lions International in tutta la Sicilia Vai su Facebook
“Benessere mentale”, a Siracusa il convegno promosso dal Lions Club Siracusa Host - Domani, lunedì 6 ottobre nella sala convegni “Cammino” di via Lentini 42 a Siracusa, a partire dalle 16. Secondo siracusanews.it
Settimana della Salute Mentale: le iniziative - Open day Società Sportive del territorio Durante la Settimana della Salute Mentale alcune Società Sportive, Enti di Promozione Sportiva ed Enti del Terzo Settore del territorio di Cesena e Forlì ... Da livingcesenatico.it