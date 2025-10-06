Salute mentale al Camelot il convegno Il Volto e la Maschera La persona al centro

Domani martedì 7 ottobre alle 10, presso il Centro Diurno di Salute Mentale Adulti Camelot della Cittadella Sanitaria Lorenzo Mandalari a Messina, si terrà l’incontro “Il volto e la maschera. La persona al centro”, promosso dall’Asp Messina in collaborazione con Lions Sicilia Distretto 108Yb. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

