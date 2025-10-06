Salto con gli sci il cambio materiali ‘fantasma’ di Daniel Tschofenig nuovo caso di fake news tedesca…
Una volta l’ Hergestellt in Deutschland – il “prodotto in Germania” – era una garanzia di qualità. Evidentemente i tempi sono cambiati, poiché la proverbiale efficienza tedesca è brutalmente decaduta. Almeno nell’ambito dell’ informazione sportiva, poiché nel giro di poche settimane ci troviamo di fronte al terzo eclatante caso di fake news generato dai media teutonici. Non si parla di fonti improvvisate o poco attendibili, bensì di agenzie di stampa di riferimento (Dpa equivale all’Ansa italiana) o di televisioni di carattere nazionale (Ard sta alle TV tedesche come la Rai alle nostre). Tutto è cominciato a fine luglio, in occasione della sciagura alpinistica in cui ha perso la vita Laura Dahlmeier. 🔗 Leggi su Oasport.it
