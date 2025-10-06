Salto con gli sci il cambio materiali ‘fantasma’ di Daniel Tschofenig nuovo caso di fake news tedesca…

Oasport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una volta l’ Hergestellt in Deutschland – il “prodotto in Germania” – era una garanzia di qualità. Evidentemente i tempi sono cambiati, poiché la proverbiale efficienza tedesca è brutalmente decaduta. Almeno nell’ambito dell’ informazione sportiva, poiché nel giro di poche settimane ci troviamo di fronte al terzo eclatante caso di fake news generato dai media teutonici. Non si parla di fonti improvvisate o poco attendibili, bensì di agenzie di stampa di riferimento (Dpa equivale all’Ansa italiana) o di televisioni di carattere nazionale (Ard sta alle TV tedesche come la Rai alle nostre). Tutto è cominciato a fine luglio, in occasione della sciagura alpinistica in cui ha perso la vita Laura Dahlmeier. 🔗 Leggi su Oasport.it

salto con gli sci il cambio materiali 8216fantasma8217 di daniel tschofenig nuovo caso di fake news tedesca8230

© Oasport.it - Salto con gli sci, il cambio materiali ‘fantasma’ di Daniel Tschofenig nuovo caso di fake news tedesca…

In questa notizia si parla di: salto - cambio

salto sci cambio materialiGhedina vuole dei cambiamenti: «I nuovi materiali sono troppo veloci. I tracciati più pericolosi? Quelli estivi» - La morte di Matteo Franzoso, avvenuta sulle nevi cilene di La Parva, ha sconvolto il Circo Bianco e riaperto il dibattito sul tema della sicurezza sugli sci. Secondo ilmessaggero.it

La squadra norvegese di salto con gli sci è “unisex” - Nel 2014, alle Olimpiadi invernali di Sochi in Russia, la Norvegia ottenne solo una medaglia di bronzo nel salto con gli sci, una disciplina che aveva storicamente dominato ai Giochi vincendo 35 ... Si legge su ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Salto Sci Cambio Materiali