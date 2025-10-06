Salta il voto sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv urla e cori dal pubblico

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È mancato il numero legale a Palazzo Marino per sospendere le relazioni tra Milano e lo Stato di Israele e in particolare il gemellaggio con la città di Tel Aviv, nonché lavorare affinché il governo italiano e l'Unione europea riconoscano la Palestina. Lo chiedeva un ordine del giorno che si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salta - voto

Openda non convince, l’attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve viene ancora rimandato: «Salta come un grillo, è soltanto apparenza». Il voto riflette la sua prova

Manca il numero legale in consiglio: salta il voto sul bilancio

Salta il voto sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, urla e cori dal pubblico - Alla votazione del primo punto del testo è mancato il numero legale. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Salta Voto Sospensione Gemellaggio