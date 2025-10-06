Salta il voto sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv urla e cori dal pubblico
È mancato il numero legale a Palazzo Marino per sospendere le relazioni tra Milano e lo Stato di Israele e in particolare il gemellaggio con la città di Tel Aviv, nonché lavorare affinché il governo italiano e l'Unione europea riconoscano la Palestina. Lo chiedeva un ordine del giorno che si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: salta - voto
Openda non convince, l’attaccante subentrato a Vlahovic in Verona Juve viene ancora rimandato: «Salta come un grillo, è soltanto apparenza». Il voto riflette la sua prova
Manca il numero legale in consiglio: salta il voto sul bilancio
Augusto Cantelmi. . Montecitorioselfie Riforma giustizia, bagarre in Aula e salta il voto su San Francesco festa nazionale Vai su Facebook
Salta il voto sulla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv, urla e cori dal pubblico - Alla votazione del primo punto del testo è mancato il numero legale. Secondo milanotoday.it