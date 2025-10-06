Salone del Mobile il design made in Italy debutta in Arabia
Destinazione Arabia Saudita per il Salone del Mobile.MIlano con il debutto di “ Red in progress. Salone del Mobile.Milano meets Riyadh ”, anteprima della prima edizione del Salone 2026 che si terrà a Riyadh. Dal prossimo 26 al 28 novembre infatti, il Salone accenderà di rosso il King Abdullah Financial District dove andranno in scena, in partnership strategica con l’Architecture & Design Commission saudita, un’installazione curata dallo studio d’architettura Giò Forma, un intenso programma culturale e una piattaforma business to business, punto di incontro tra più di 35 aziende d’arredo del Made in Italy ed ecosistema del progetto saudita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Salone del Mobile, il design made in Italy debutta in Arabia - Milano meets Riyadh”, l'evento che anticipa la prima edizione della manifestazione milanese che si terrà nella capitale del regno ... Come scrive msn.com
Porro: «Salone del Mobile a Riyadh nel 2026, subito un’avanguardia di 35 aziende a novembre in Arabia» - Feltrin (Federlegno): «Risolto il caso dazi al 50%, per l’Italia il 15%. Riporta corriere.it