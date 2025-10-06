Salerno gode | Uno dei derby vinti più belli
Presidente Salerno, una buona domenica più del solito. "Decisamente. Con quello vinto in C, è il derby più bello. Avevo buone sensazioni e lo avevo detto al direttore Fracchiolla, ma è talmente scaramantico che non voleva sentirmi. (ride, ndr)". Ci ha preso. "A Cesena spesso è andata bene, non perdiamo lì da 21 anni. Questo successo conferma il buon inizio. Vincere i derby è sempre emozionante, per i tifosi e per tutti". Le è piaciuta la partita? "Una grande Regia. Ho riviste tante volte le reti, sono talmente belle a livello tecnico che le faranno rivedere per un po’". Poi una ripresa in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
