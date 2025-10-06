Salernitana maglia speciale per Inglese | 100 gol tra i professionisti

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata da raccontare un giorno ai nipoti quella vissuta ieri da Roberto Inglese, attaccante della Salernitana che ha messo a segno una doppietta risultando decisivo nel 3-2 alla Cavese. L’ex Catania ha raggiunto la ragguardevole cifra di 100 gol tra i professionisti, traguardo celebrato con una maglia speciale che gli è stata consegnata dal patron granata Danilo Iervolino. Fonte foto Us Salernitana L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

