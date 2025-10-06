Sale il reddito ma pure il gap tra ricchi e poveri

La sorpresa si trova in un allegato al Dpfp, documento programmatico di finanza pubblica, che aggiorna l’analisi dell’andamento degli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile. Cresce il reddito disponibile degli italiani ma il divario tra i più ricchi e i più poveri aumenta mentre la povertà assoluta resta stabile. Il reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale “prosegue anche nel 2024 sul sentiero di crescita” registrando una “variazione significativa pari al +3,0% rispetto al 2023” e a fine periodo, il livello dell’indicatore dovrebbe essere più elevato del 11,5% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sale il reddito ma pure il gap tra ricchi e poveri

