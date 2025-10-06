Saldatori introvabili fabbriche in crisi | mancano 100mila operai all’anno I lavori faticosi che nessuno vuole

l saldatore non è un lavoro erotico. Non sempre, perlomeno, anche se più di 40 anni fa ha sedotto con la storia di Alex, la ragazza di Pittsburgh che di giorno lavorava in acciaieria e la sera ballava nei club, con il sogno di entrare con scaldamuscoli, ricci neri e body in tinta all'accademia di danza. What a Feeling, le note di Giorgio Moroder e gli anni Ottanta a raccontarti che tutto è possibile. Quello che forse pochi riuscivano a immaginare è che di ballerini ce ne sarebbero stati in abbondanza e di saldatori una manciata di vecchi professionisti sempre più vicini alla pensione. No, questo non è facile populismo contro la passione artistica, perché tutti in fondo abbiamo tifato per Alex. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

