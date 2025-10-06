Salah è un problema per il Liverpool gli allenatori avversari non lo temono più Daily Mail

Cercasi disperatamente Mohamed Salah, in questa stagione solamente l’ombra del giocatore che è arrivato (immeritatamente) quarto nella classifica del pallone d’oro lo scorso anno. Contro il Chelsea Salah ha avuto tre occasioni d’oro che in altri tempi si sarebbero tramutate in gol. Arne Slot e il Liverpool hanno vinto sette partite su dieci – un rendimento tutt’altro che disastroso, non certo da “rivoluzione totale”. Ma le tre non vinte sono proprio le ultime tre, tutte terminate con sconfitte deludenti. E dunque i nodi da sciogliere sono parecchi, e urgenti. Ne scrive il Daily Mail Salah è diventato un problema per il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

