Salah è un problema per il Liverpool gli allenatori avversari non lo temono più Daily Mail
Cercasi disperatamente Mohamed Salah, in questa stagione solamente l’ombra del giocatore che è arrivato (immeritatamente) quarto nella classifica del pallone d’oro lo scorso anno. Contro il Chelsea Salah ha avuto tre occasioni d’oro che in altri tempi si sarebbero tramutate in gol. Arne Slot e il Liverpool hanno vinto sette partite su dieci – un rendimento tutt’altro che disastroso, non certo da “rivoluzione totale”. Ma le tre non vinte sono proprio le ultime tre, tutte terminate con sconfitte deludenti. E dunque i nodi da sciogliere sono parecchi, e urgenti. Ne scrive il Daily Mail Salah è diventato un problema per il Liverpool. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Roma, prima tegola per Gasperini: stop per Salah-Eddine, problema alla caviglia
Salah, problemi alla caviglia: l’attaccante del Liverpool salta le due gare con l’Egitto - Dopo i dolori già emersi nelle recenti partite di Premier League, l’attaccante egiziano è costretto a fermarsi e a rinunciare ai due impegni con la sua nazionale validi per le qualificazioni alla ... Da fanpage.it
“Non mancate di rispetto a chi ha vinto la Premier”: Salah contro i tifosi del Liverpool - Circa un mese fa aveva polemizzato con la Uefa dopo la morte di Suleiman Obeid, calciatore palestinese ucciso dall’esercito israeliano a Gaza. ilfattoquotidiano.it scrive