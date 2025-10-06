Sala | Possibile rogito di San Siro entro il 10 novembre Il nome del nuovo stadio sarà…
Durante la cerimonia per il 165° anniversario della Polizia Locale di Milano, il sindaco della città Giuseppe Sala è tornato a parlare del tema più caldo per i tifosi milanesi: il nuovo stadio di Inter e Milan. Al centro del dibattito, questa volta, non solo l’iter burocratico ma anche il nome che porterà il futuro impianto. “Una scelta delle squadre. È evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
