Sail GP | a Cadice vince il Team Emirates di Fletcher Indietro Red Bull Italia

I britannici si portano al comando del circuito con 85 punti davanti a Black Foils (82) e Bonds Flying Roos (80). Ultimo posto per l'Italia di Ruggero Tita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
sail - cadice
