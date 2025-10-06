Sail GP | a Cadice vince il Team Emirates di Fletcher Indietro Red Bull Italia

Gazzetta.it | 6 ott 2025

I britannici si portano al comando del circuito con 85 punti davanti a Black Foils (82) e Bonds Flying Roos (80). Ultimo posto per l'Italia di Ruggero Tita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

