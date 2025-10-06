Sahtekarlar trama e anticipazioni
La serie turca Sahtekarlar va in onda sul canale turco Now dal 12 ottobre 2025. Con protagonista Burak Deniz. Trama Sahtekarlar. La serie, ispirata alla frase "In questa storia, ognuno è una frode", segue le vite intersecanti di Kadir ed Ertan – un duo padre e un figlio di avvocati che a volte ricorrono a trucchi nella loro professione – e Asya, una giovane donna che vive in circostanze difficili che ricordano i suoi schemi per sostenere la sua famiglia. Cast. Prossimamente Anticipazioni episodio 1. Prossimamente
