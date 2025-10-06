Sabato la World Triathlon Cup 2025 a Roma oltre 100 atleti da 30 Paesi

Oltre cento atleti da quasi 30 paesi di tutto il mondo saranno pronti a darsi battaglia sul campo di gara nel cuore del quartiere Eur a Roma. Con la coppa del mondo di Triathlon 2025 si avvicina uno degli eventi sportivi più prestigiosi e attesi di tutta la stagione internazionale, in programma domani sabato 4 ottobre nella Capitale. Alla presentazione del programma “World Triathlon Cup Roma 2025”, hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà, il presidente Fitri Riccardo Giubilei, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato e il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma alla sede di Eur Spa a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

