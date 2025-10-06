Sabato la World Triathlon Cup 2025 a Roma oltre 100 atleti da 30 Paesi
Oltre cento atleti da quasi 30 paesi di tutto il mondo saranno pronti a darsi battaglia sul campo di gara nel cuore del quartiere Eur a Roma. Con la coppa del mondo di Triathlon 2025 si avvicina uno degli eventi sportivi più prestigiosi e attesi di tutta la stagione internazionale, in programma domani sabato 4 ottobre nella Capitale. Alla presentazione del programma “World Triathlon Cup Roma 2025”, hanno partecipato, tra gli altri, l’amministratore delegato di Eur Spa, Claudio Carserà, il presidente Fitri Riccardo Giubilei, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’assessore allo Sport di Roma Alessandro Onorato e il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma alla sede di Eur Spa a Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: sabato - world
Calendario World Games 2025 oggi: orari sabato 9 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
World Games 2025: tutti i podi di sabato 9 agosto. L’Italia brilla nel salvamento
Calendario World Games 2025 oggi: orari sabato 16 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
SABATO 11 OTTOBRE 2025 Grande inaugurazione del FANTASY WORLD il parco divertimenti per tutti a Venturina Terme in via della Fiera n.3 (interno fiera). Vi aspettiamo con grandi novità per grandi e bambini, dove si potrà festeggiare compleanni per Vai su Facebook
Triathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Roma della World Cup - L'Italia si appresta ad ospitare la tappa della World Cup 2025 di triathlon nella consueta cornice dell'EUR a Roma: sabato 4 ottobre, su distanza sprint, ... Da oasport.it
Triathlon, ben 14 azzurri al via della tappa di Roma della World Cup - Siamo pronti per vivere un appuntamento assolutamente da non perdere per quel che riguarda il triathlon internazionale e che, non ultimo, si disputerà ... Riporta oasport.it