Sabatini | Gimenez si è dato da fare ha dato senso alla sua prestazione

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Juventus-Milan Santiago Gimenez ha fatto una buona prestazione, sfiorando anche il gol in alcune occasioni. Segnali di crescita da parte del centravanti messicano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sabatini gimenez si 232 dato da fare ha dato senso alla sua prestazione

© Pianetamilan.it - Sabatini: “Gimenez si è dato da fare, ha dato senso alla sua prestazione”

In questa notizia si parla di: sabatini - gimenez

Milan, Sabatini: “Con Harder e Gimenez gioca Leao centravanti. Allegri …”

Milan, Sabatini sui tiri di Gimenez: “Esito imbarazzante”. La mano di Allegri …

Cerca Video su questo argomento: Sabatini Gimenez 232 Dato