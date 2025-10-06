Sabatini analizza Chivu e l’Inter | Il dualismo con Dumfries? Un po’ come con Conte…

Inter News 24 Sabatini dice la sua su Cristian Chivu e sulle scelte del tecnico circa l’uso di Dumfries! Sulla finale di Champions League invece.. Nel corso della trasmissione Pressing su Canale 5, il giornalista Sandro Sabatini ha condiviso le proprie riflessioni sull’ Inter e sul suo allenatore Cristian Chivu, focalizzandosi sul recente episodio che ha visto Denzel Dumfries mal digerire il cambio durante la vittoria contro la Cremonese. Sabatini ha paragonato il comportamento di Chivu a quello di allenatori con una personalità forte, come Antonio Conte, che non temono di affrontare situazioni di conflitto con i giocatori. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini analizza Chivu e l’Inter: «Il dualismo con Dumfries? Un po’ come con Conte…»

In questa notizia si parla di: sabatini - analizza

Sabatini analizza l’Inter: «Serve un difensore. Chivu saprà gestire meglio di Inzaghi. Su Bonny e Pio Esposito…»

Sabatini analizza la sconfitta: «Non può saltare con la mano così, ma Chivu non ha cercato alibi»

#Sabatini analizza il #Milan: tra ambizioni e sfide per lo scudetto #Allegri #Gimenez #MilanNews #Milantoday Vai su Facebook

Sabatini: “Non date colpa a Chivu, non fa copia e incolla! Sua Inter simile a Inzaghi perché…” - Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha analizzato così le scelte di Cristian Chivu ... Scrive msn.com

Juventus-Inter, Sabatini: 'Vincono i giovani sui vecchi, trionfa Tudor su Chivu' - 3 fra Juventus e Inter, sottolineando come a fare la differenza nel derby d'Italia sia stata la freschezza dei calciatori bianconeri e ... Segnala it.blastingnews.com