Sa' Pangrezi l' è in fësta | una quattro giorni tra cibo sport e intrattenimento
Da giovedì 9 a lunedì 13 ottobre a San Pancrazio ritorna la consueta sagra paesana. In questi giorni la frazione russiana ospita tante iniziative offrendo ai visitatori momenti di incontro e condivisione, tipicità culinarie, intrattenimenti sportivi, mostre ed esibizioni musicali.Giovedì 9. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
