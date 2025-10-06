S-300 e caccia russi la fragile prima linea del Venezuela per affrontare gli Usa
Mentre i venti di guerra soffiano nel Mar dei Caraibi e, come abbiamo spiegato, gli Usa allargano le operazioni contro i narcotrafficanti e schierano assetti aerei e navali potenzialmente in grado di sostenere un’estensione delle operazioni in Venezuela, a Caracas il governo di Nicolas Maduro fa i conti con le possibili contromosse e con i mezzi a sua disposizione. Come il Venezuela può rispondere agli Usa. Nelle scorse settimane Maduro ha più volte arringato la popolazione e fatto sfoggio della mobilitazione nazionale di una serie di milizie dall’improbabile capacità militare, pur di fronte a un clima di generale scetticismo da parte degli abitanti del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: caccia - russi
I caccia russi e l’ipotesi abbattimento. “Regole d’ingaggio severe. Si spara solo per difesa”
Due caccia italiani intercettano jet russi: cosa sta succedendo
Caccia F-35 italiani intercettano jet russi sull’Estonia
Sul sito ufficiale del Ministero della Difesa olandese è comparsa la foto di un caccia F-35A coinvolto nella missione Nato per proteggere la Polonia dai droni russi: sul velivolo è presente un "kill mark" che testimonierebbe la vittoria nell'abbattimento di un drone Vai su Facebook
Caccia russi fanno capolino nei cieli dell’Alaska e la tensione internazionale sale alle stelle. Ma il “Secretary of War” ha cose più urgenti a cui pensare: difendere le medaglie dei soldati che nel 1890 massacrarono centinaia di nativi a Wounded Knee. - X Vai su X
Le regole d’ingaggio Nato per gli sconfinamenti di caccia e droni russi: intercettare, scortare e, «se necessario», colpire - Tutto si gioca attorno a due parole: «Se necessario», pronunciate in un’intervista rilasciata a Fox News. Scrive corriere.it
Aerei russi in Europa, cosa potrebbe succedere se la Nato abbattesse i caccia di Mosca? - Leggi su Sky TG24 l'articolo Aerei russi in Europa, cosa potrebbe succedere se la Nato abbattesse i caccia di Mosca? Lo riporta tg24.sky.it