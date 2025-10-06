Russell Martin capo allenatore dei sacchi di Rangers dopo un triste inizio
2025-10-05 23:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: I Rangers hanno licenziato il capo allenatore Russell Martin dopo solo 17 partite in carica del club. La decisione arriva dopo l’ultima battuta d’arresto, un sorteggio per 1-1 con Falkirk. Lascia i Ranger languendo ottavo nel SPL, su tutti i punti ma 11 dietro i leader Hearts. Le conseguenze sono diventate acide mentre i sostenitori frustrati hanno affrontato l’autobus della squadra, spingendo la polizia a scortare Martin e il suo staff lontano dallo stadio. Il club ha confermato la decisione in una dichiarazione di domenica sera, riconoscendo che “mentre tutti i periodi di transizione richiedono un po ‘di tempo, i risultati non hanno soddisfatto le aspettative”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
