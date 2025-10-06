Ruote nella Storia trionfa in Valdarno

Successo su tutta la linea per il raduno di auto storiche "Ruote nella Storia", un evento organizzato dall’Automobile Club Arezzo insieme ad ACI Storico che ha saputo coniugare la passione per il motorismo d'epoca con la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Valdarno. Oltre 50. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

