Ruote nella Storia trionfa in Valdarno | oltre 50 gioielli d' epoca tra Montevarchi e il borgo di Loro Ciuffenna

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Montevarchi-Loro Ciuffenna. Successo su tutta la linea per il raduno di auto storiche "Ruote nella Storia", un evento organizzato dall'Automobile Club Arezzo insieme ad ACI Storico che ha saputo coniugare la passione per il motorismo d'epoca con la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico del Valdarno. Oltre 50 splendide vetture storiche hanno sfilato e sostato tra i borghi di Montevarchi e Loro Ciuffenna, regalando uno spettacolo indimenticabile a residenti e appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

