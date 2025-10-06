Rumore BIM Festival dal 10 al 12 ottobre a Bellaria finale del contest dedicato a Raffaella Carrà
BELLARIA – Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale. Anche quest’anno sarà la cittadina balneare romagnola di Bellaria Igea Marina, città dove l’indimenticabile Raffaella Carrà è cresciuta, a salutare l’epilogo di questa quarta edizione con le fasi Finali e la Finalissima della manifestazione, che si terranno da venerdì 10 a domenica 12 ottobre al Palacongressi, al termine delle e delle selezioni e delle semifinali che si sono svolte in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: rumore - festival
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Perché Bugonia promette di brillare e di fare rumore al Festival di Venezia 2025 (e non solo)
Arriva Rumore, il festival di Fanpage: ci vediamo il 4 e 5 ottobre a Roma
Stefano De Martino, ospite del Rumore Festival di Fanpage.it, ha rotto il silenzio sul delicato momento vissuto dopo la diffusione illecita dei video con la fidanzata Vai su Facebook
“Questo è il festival del rumore e quando uno pensa a far rumore, è un rumore immediato, un rumore forte,che rimbomba. Io invece, invece, preferisco pensare a un rumore anche sotteso, ma continuo di quelle persone che si assumono davvero la responsabil - X Vai su X
“Rumore BIM Festival”, dal 10 al 12 ottobre a Bellaria finale del contest dedicato a Raffaella Carrà - Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione ... lopinionista.it scrive
Bellaria: torna la quarta edizione di “RUMORE BIM FESTIVAL” - Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, l’innovativo contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei ... Secondo chiamamicitta.it