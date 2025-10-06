Rumore BIM Festival dal 10 al 12 ottobre a Bellaria finale del contest dedicato a Raffaella Carrà

BELLARIA – Si avvicina alle fasi conclusive la quarta edizione di “Rumore BIM Festival”, il contest per la formazione, la valorizzazione e la promozione dei protagonisti dello scenario artistico di domani, dedicato all’indimenticabile e irraggiungibile regina della TV, Raffaella Carrà, artista che meglio di ogni altra ha saputo esprimere nella sua lunga carriera tutte le doti necessarie per entrare e rimanere per sempre nel cuore del grande pubblico italiano ed internazionale. Anche quest’anno sarà la cittadina balneare romagnola di Bellaria Igea Marina, città dove l’indimenticabile Raffaella Carrà è cresciuta, a salutare l’epilogo di questa quarta edizione con le fasi Finali e la Finalissima della manifestazione, che si terranno da venerdì 10 a domenica 12 ottobre al Palacongressi, al termine delle e delle selezioni e delle semifinali che si sono svolte in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

