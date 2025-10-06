Rugby in carrozzina Padova scudetto bis | Vicenza ko
Alla fine non ci sono state sorprese. Solo la conferma che il cuore di questo sport batte forte a Padova. Il Padova Rugby si è cucito sul petto l’ottavo scudetto della sua storia nel rugby in carrozzina, il secondo consecutivo, piegando in finale i rivali di sempre dell’H81 Vicenza per 47-34.Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
