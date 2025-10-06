Rugani torna titolare e sforna una prestazione solida in Juve Milan il difensore esulta così sui social | il messaggio e la FOTO che gasa i tifosi
Rugani torna titolare e sforna una prestazione solida in Juve Milan: la FOTO pubblicata dal difensore bianconero. Era l’uomo che non ti aspetti, la sorpresa dell’ultimo minuto, e ha risposto con una prestazione da veterano. Daniele Rugani, schierato a sorpresa da Igor Tudor al centro della difesa della Juventus contro il Milan, ha commentato la sua partita e il pareggio della squadra con un post sui suoi canali social. Le sue parole sono quelle di un leader silenzioso, un messaggio di unione e di lavoro. Il difensore centrale, classe 1994, chiamato a sostituire l’infortunato Bremer nella partita più importante, ha affidato a Instagram la sua analisi, esprimendo la gioia per il suo ritorno in campo dal primo minuto ma anche il rammarico per la vittoria mancata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rugani - torna
Rugani torna a casa e lancia un chiaro messaggio ai tifosi della Juve dopo l’amichevole in famiglia: «Non smetterò mai di emozionarmi» – FOTO
Quattro pareggi di fila, obiettivo tornare a vincere per la #Juventus ? #Rugani e #David sorprese di #Tudor, il ritorno di #Allegri e #Rabiot all’Allianz Stadium ma non solo Tutto, ma proprio tutto, il pre-partita di #JuveMilan con i nostri @baridonmarco e @an Vai su Facebook
Quattro pareggi di fila, obiettivo tornare a vincere per la #Juventus ? #Rugani e #David sorprese di #Tudor, il ritorno di #Allegri e #Rabiot all’Allianz Stadium ma non solo Tutto, ma proprio tutto, il pre-partita di #JuveMilan con i nostri @BaridonMarco e @A - X Vai su X
Rugani: 'Un giorno sarò titolare alla Juve' - Al centro di diverse voci di mercato, il difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha parlato alla vigilia della sfida col Tottenham: "È un onore, un orgoglio e mi rende felice. Secondo calciomercato.com