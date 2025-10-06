Rugani Juventus Tudor esalta così il suo difensore | Ha una grande dote per questo è prezioso per noi Le sue parole in conferenza
Rugani Juventus, parole al miele di Tudor dopo il Milan: il tecnico esalta la professionalità e la prestazione del centrale toscano contro i rossoneri. In una serata di emergenza, con assenze pesanti che hanno costretto Igor Tudor a reinventare la difesa, arriva una promozione a pieni voti per uno dei veterani del gruppo. Nel commentare a caldo il pareggio per 0-0 contro il Milan, il tecnico della Juve ha voluto dedicare un elogio speciale a Daniele Rugani, schierato titolare per sopperire al forfait di Bremer. Tudor: la garanzia si chiama Rugani. Chiamato a guidare il reparto in una delle partite più difficili e sentite della stagione, Rugani ha risposto presente con una prestazione solida e attenta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rugani - juventus
Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT
Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: potrebbe andare in prestito in questo campionato. Sarà decisivo l’allenatore?
Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione: la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. All. Tudor. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisi Vai su Facebook
#JuventusMilan, #Rugani al 45' a @DAZN_IT: “Partita che vive di episodi. Dobbiamo portarli dalla nostra parte” - #JuveMilan @juventusfc #Juventus #Juve - X Vai su X
Rugani Juventus, come è andato il suo esordio stagionale? La Gazzetta lo premia ma «che sacrificio stare addosso a Gimenez e Leao». Il voto - Rugani Juventus, il difensore risponde presente nel big match: una partita di grande attenzione e sofferenza premiata con un 6 in pagella Chiamato a sostituire un leader come Bremer nella partita più ... Scrive juventusnews24.com
Tudor a Dazn: "David? Ho scelto l'attaccante più adatto per la partita. Oggi bisogna pedalare qualche minuto in più. Rugani giocatore affidabile. Nessuna gabbia per Modric" - Le parole del tecnico bianconero: Coem mai oggi ha scelto David? Come scrive tuttojuve.com