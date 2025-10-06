Rugani Juventus Tudor esalta così il suo difensore | Ha una grande dote per questo è prezioso per noi Le sue parole in conferenza

6 ott 2025

Rugani Juventus, parole al miele di Tudor dopo il Milan: il tecnico esalta la professionalità e la prestazione del centrale toscano contro i rossoneri. In una serata di emergenza, con assenze pesanti che hanno costretto  Igor Tudor  a reinventare la difesa, arriva una promozione a pieni voti per uno dei veterani del gruppo. Nel commentare a caldo il pareggio per 0-0 contro il  Milan, il tecnico della  Juve  ha voluto dedicare un elogio speciale a  Daniele Rugani, schierato titolare per sopperire al forfait di  Bremer. Tudor: la garanzia si chiama Rugani. Chiamato a guidare il reparto in una delle partite più difficili e sentite della stagione,  Rugani  ha risposto presente con una prestazione solida e attenta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

