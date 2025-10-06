Rugani Juventus come è andato il suo esordio stagionale? La Gazzetta lo premia ma che sacrificio stare addosso a Gimenez e Leao Il voto
Rugani Juventus, il difensore risponde presente nel big match: una partita di grande attenzione e sofferenza premiata con un 6 in pagella. Chiamato a sostituire un leader come Bremer nella partita più importante, ha risposto presente con una prestazione di grande sacrificio e concentrazione. Daniele Rugani è una delle note liete della serata della Juventus, un giocatore che, al suo esordio da titolare in questa stagione, ha dimostrato tutta la sua affidabilità. Una prova solida, premiata con una piena sufficienza da La Gazzetta dello Sport. Rugani Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT
Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: potrebbe andare in prestito in questo campionato. Sarà decisivo l’allenatore?
Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione: la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO
#JuventusMilan, #Rugani al 45' a @DAZN_IT: “Partita che vive di episodi. Dobbiamo portarli dalla nostra parte” - #JuveMilan @juventusfc #Juventus #Juve - X Vai su X
SERIE A 20:45 Juventus XI: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli (C), McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. Milan XI: Maignan (C); Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Giménez, Pulisic. Vai su Facebook
Rugani, Carnevali chiama la Juve: "Al Sassuolo interessa, ma non credo che..." - Rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, Daniele Rugani sembra intenzionato a restare ancorato alla rosa bianconera per la prossima stagione. Riporta tuttosport.com
Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT - La Juventus si sta prendendo del tempo per valutare diverse situazioni prima di mettere in pratica le proprie strategie di mercato: anche nel caso di Daniele Rugani sono in corso dei ragionamenti in ... Si legge su calciomercato.it