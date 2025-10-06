Rugani Juventus come è andato il suo esordio stagionale? La Gazzetta lo premia ma che sacrificio stare addosso a Gimenez e Leao Il voto

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rugani Juventus, il difensore risponde presente nel big match: una partita di grande attenzione e sofferenza premiata con un 6 in pagella. Chiamato a sostituire un leader come  Bremer  nella partita più importante, ha risposto presente con una prestazione di grande sacrificio e concentrazione.  Daniele Rugani  è una delle note liete della serata della  Juventus, un giocatore che, al suo esordio da titolare in questa stagione, ha dimostrato tutta la sua affidabilità. Una prova solida, premiata con una piena sufficienza da  La Gazzetta dello Sport. Rugani Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rugani juventus come 232 andato il suo esordio stagionale la gazzetta lo premia ma che sacrificio stare addosso a gimenez e leao il voto

© Juventusnews24.com - Rugani Juventus, come è andato il suo esordio stagionale? La Gazzetta lo premia ma «che sacrificio stare addosso a Gimenez e Leao». Il voto

In questa notizia si parla di: rugani - juventus

Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT

Rugani Juventus, spunta un’altra squadra interessata al difensore: potrebbe andare in prestito in questo campionato. Sarà decisivo l’allenatore?

Rugani è carico per l’inizio della nuova stagione: la sua storia su Instagram è un messaggio chiaro alla Juventus non solo per il presente ma anche per il futuro – FOTO

Rugani, Carnevali chiama la Juve: "Al Sassuolo interessa, ma non credo che..." - Rientrato alla Continassa dopo il prestito all'Ajax, Daniele Rugani sembra intenzionato a restare ancorato alla rosa bianconera per la prossima stagione. Riporta tuttosport.com

Futuro di Rugani ancora in bilico: la Juventus valuta la sua situazione | CM.IT - La Juventus si sta prendendo del tempo per valutare diverse situazioni prima di mettere in pratica le proprie strategie di mercato: anche nel caso di Daniele Rugani sono in corso dei ragionamenti in ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Rugani Juventus 232 Andato