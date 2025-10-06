Rugani Juventus come è andato il suo esordio stagionale? La Gazzetta lo premia ma che sacrificio stare addosso a Gimenez e Leao Il voto

Rugani Juventus, il difensore risponde presente nel big match: una partita di grande attenzione e sofferenza premiata con un 6 in pagella. Chiamato a sostituire un leader come Bremer nella partita più importante, ha risposto presente con una prestazione di grande sacrificio e concentrazione. Daniele Rugani è una delle note liete della serata della Juventus, un giocatore che, al suo esordio da titolare in questa stagione, ha dimostrato tutta la sua affidabilità. Una prova solida, premiata con una piena sufficienza da La Gazzetta dello Sport. Rugani Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

