Ruba una borsa e usa bancomat e carta di credito per fare shopping
Ruba una borsa da un'auto e usa il bancomat e la carta di credito trovate all'interno per fare shopping.É successo nei giorni scorsi a Verbania, dove la polizia ha individuato e denunciato per furto e indebito utilizzo di carte di credito un 49enne verbanese.Il furto e poi lo shoppingL'uomo, dopo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
