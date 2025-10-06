Ruba una bicicletta in via Fantoni | 19enne intercettato dalla polizia e arrestato per furto
Bergamo. Ha tolto il sellino a una bicicletta parcheggiata in via Fantoni e ha usato l’asta metallica come leva per forzare il lucchetto di una seconda bici. Poi ci è montato sopra e si è allontanato verso via Moretti pedalando a gran velocità. Proprio mentre si stava liberando del sellino utilizzato come arnese da scasso, il giovane, un marocchino di 19 anni senza fissa dimora e con precedenti di polizia, ha incrociato una volante della questura. Gli agenti si sono subito insospettiti e lo hanno inseguito bloccandolo all’incrocio tra via Bono e via Pinamonte da Brembate. Portato in questura, il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
