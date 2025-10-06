Ruba al supermercato in manette Poi si scopre che era già stato arrestato il giorno prima
Una rapina in città. Il personale delle Volanti della Polizia, nella mattinata di sabato 4 ottobre, ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di rapina impropria. L’episodio si è verificato presso un supermercato del centro, dove l’uomo, dopo aver superato le casse senza effettuare. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: ruba - supermercato
Al supermercato c’è già aria di Natale: il panettone di Ferragosto va a ruba, ecco quanto costa
Ruba al supermercato prodotti per più di 100 euro: 55enne denunciato
Ruba vino al supermercato e spintona l'addetto alla vigilanza
Sondrio, ruba al supermercato e aggredisce gli agenti: arrestato Il ventisettenne nigeriano, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di colpire un poliziotto ed è stato bloccato con difficoltà. Disposto il divieto di dimora. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #no Vai su Facebook
Assisi, ruba in un supermercato e scappa con lo zaino pieno di refurtiva - X Vai su X