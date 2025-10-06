Rottura di un tubo disagi per l' erogazione dell' acqua nella zona di via Campo di Marte
Disagi per l'erogazione dell'acqua nella zona di via Campo di Marte questa mattina, lunedì. A causa della rottura di una tubazione, è stata interrotto il servizio idrico per circa un'ora. Tuttavia in un'area più estesa intorno si è risentito del disagio con una erogazione a bassa pressione, tanto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
