Rosucci in conferenza | In Champions ormai ci rispettano Comolli crede fortemente nelle Women
Martina Rosucci parla in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in Women’s Champions League della Juventus Women: tutte le dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – Martina Rosucci parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Women’s Champions League tra Juventus Women e Benfica. ESORDIO EUROPEO ALLO STADIUM – «Le partite di Champions si preparano da sole emotivamente. Lo Stadium è magico, è un ambiente incredibile. Le vecchie lo sanno e lo abbiamo raccontato alle nuove che non vedono l’ora» COMOLLI – «Una visita molto speciale per noi, ci ha dimostrato un grande appoggio da parte della società. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: rosucci - conferenza
