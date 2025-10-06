Rossana Casale in concerto a Bari con la Jazz Studio Orchestra

“Here, There and Everywhere”. qui e ovunque ci sono sempre loro: i Beatles. Lo sa bene Rossana Casale che, con la sua voce elegante e “colta”, mette al servizio del repertorio dei quattro straordinari baronetti di Liverpool — John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr — tutta la. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Rossana Casale, ballo liscio e tribute Pink Floyd: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

ORA IN ONDA Donne in Jazz su www.dotradio.it (anche sul #DAB+ Umbria) Con Fazio Bartocci e Marco Cocco: oggi ascoltiamo la vocalist italo - statunitense Rossana Casale

4 ottobre-22 novembre, Eventi in Jazz a Busto e Castellanza. Il 9 gennaio, spin-off con Rossana Casale Quintet

"Quintet Almost Blue" sotto le stelle. Rossana Casale in concerto. La cantante chiude la rassegna - Mare e cielo, la voce raffinata di Rossana Casale e l’accompagnamento dei suoi musicisti, che da sempre fanno jazz, Carlo Atti, sax tenore, Luigi Bonafede, pianoforte, Alessandro Maiorino, ... Da lanazione.it

«Un blues verso l’infinito». Rossana Casale sabato in concerto al Politeama di Tolentino presenta “Almost blue” - La straordinaria voce di Rossana Casale e la musica del suo gruppo, saranno le protagoniste della seconda serata della stagione del Politeama di Tolentino, sabato 5 ottobre alle ore 21,15. Lo riporta corriereadriatico.it