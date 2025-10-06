Rombi d’altri tempi a Viterbo | le auto della Modena cento ore incantano la città | VIDEO e FOTO
Motori accesi, carrozzerie scintillanti e il fascino intramontabile delle auto storiche: Viterbo, nella mattinata di oggi, ha accolto il passaggio della Modena cento ore, una delle più prestigiose competizioni di auto d’epoca del panorama internazionale, giunta quest’anno alla 25esima edizione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: rombi - tempi
Liste d'attesa, a Viterbo solo la metà delle visite e degli esami garantiti nei tempi. Ma nel resto del Lazio va peggio - Una sanità in chiaro scuro quella che emerge dal monitoraggio delle liste d’attesa effettuato dalla Regione Lazio. Segnala ilmessaggero.it
Tempi di attesa. Maglia nera agli Ifo. Al top Spallanzani, Asl di Rieti e Asl Viterbo - Se nel Lazio, secondo il sistema di rilevazione regionale sui tempi di attesa, il 76,4% delle prime visite e esami strumentali nelle ultime 5 settimane (6 maggio - Da quotidianosanita.it