Romano rivela | Il Milan sta iniziando a ragionare sul rinnovo di Tomori

Pianetamilan.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esperto di mercato Fabrizio Romano,ha fornito degli aggiornamenti sulla questione legata al difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

romano rivela il milan sta iniziando a ragionare sul rinnovo di tomori

© Pianetamilan.it - Romano rivela: “Il Milan sta iniziando a ragionare sul rinnovo di Tomori”

In questa notizia si parla di: romano - rivela

Clausola Dumfries, Romano rivela: «Ecco tutta la verità sul Barcellona! Nessuna proposta ma…»

Calciomercato Roma, è fatta per Ghilardi: visite mediche prenotate. Lo rivela Fabrizio Romano

Leoni Inter, Romano rivela: «Ecco la richiesta del Parma! I nerazzurri sono quelli ad averci provato più di tutti. Il ragazzo non disdegna quell’ipotesi»

Fabrizio Romano su Tomori: “Il rinnovo è la priorità. Milan pronto al dialogo” - Nel suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato nell'ultimo video della volontà di rinnovo da parte della società del contratto di Fikayo ... Lo riporta milannews.it

Lewandowki al Milan, non è solo un sogno: Fabrizio Romano fa il punto sull’affare - Nelle scorse ore i tifosi del Milan hanno iniziato a sognare in un clamoroso arrivo di Robert Lewandowski. Come scrive spaziomilan.it

Cerca Video su questo argomento: Romano Rivela Milan Sta