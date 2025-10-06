Romano rivela | Il Milan sta iniziando a ragionare sul rinnovo di Tomori
L'esperto di mercato Fabrizio Romano,ha fornito degli aggiornamenti sulla questione legata al difensore centrale del Milan, Fikayo Tomori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Clausola Dumfries, Romano rivela: «Ecco tutta la verità sul Barcellona! Nessuna proposta ma…»
Calciomercato Roma, è fatta per Ghilardi: visite mediche prenotate. Lo rivela Fabrizio Romano
Leoni Inter, Romano rivela: «Ecco la richiesta del Parma! I nerazzurri sono quelli ad averci provato più di tutti. Il ragazzo non disdegna quell’ipotesi»
Lewandowski-Milan: Fabrizio Romano fa chiarezza! L'esperto di calciomercato sul suo canale Youtube rivela che per ora il polacco è concentrato sulla stagione in corso ma a fine anno potrebbe liberarsi a parametro zero, ed ecco che dietro l'angolo potrebb
Fabrizio Romano rivela: "Qualcuno voleva convincere Modric a non andare al Milan. Lui lo ha scelto con un amore raro"
Fabrizio Romano su Tomori: “Il rinnovo è la priorità. Milan pronto al dialogo” - Nel suo canale YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato nell'ultimo video della volontà di rinnovo da parte della società del contratto di Fikayo ... Lo riporta milannews.it
Lewandowki al Milan, non è solo un sogno: Fabrizio Romano fa il punto sull’affare - Nelle scorse ore i tifosi del Milan hanno iniziato a sognare in un clamoroso arrivo di Robert Lewandowski. Come scrive spaziomilan.it