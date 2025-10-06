Romano Rivela | Anguissa Pilastro di Conte Bloccate Offerte da Arabia e Sunderland
In un centrocampo sempre più ricco di stelle, lui resta un pilastro insostituibile. Ma in estate, il futuro di Frank Anguissa al Napoli non era così scontato. A svelare un retroscena di mercato importantissimo è stato il massimo esperto del settore, Fabrizio Romano, che ha raccontato di come Antonio Conte in persona abbia alzato un muro per impedire la sua partenza. I Soldi sul Piatto: Arabia e Premier League. Secondo quanto rivelato da Romano sul suo canale YouTube, durante l’estate Anguissa e il Napoli avevano ricevuto “approcci importanti”. Non semplici interessamenti, ma proposte concrete. Già a maggio si erano fatte avanti diverse squadre dall’ Arabia Saudita, pronte a ricoprire d’oro il centrocampista. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
