Romano | Non c’è alcun caso Leao è una parte importante del Milan
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha trattato di Rafael Leao dopo la brutta prestazione del giocatore del Milan contro la Juventus all'interno di un video pubblicato sul suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
?Fabrizio Romano: "Al momento #Tudor non è in discussione. Non mi risulta che la #Juventus abbia contattato altri allenatori. Lavoro di Tudor riconosciuto dalla dirigenza" #FabrizioRomano, sul suo canale YT, ha smentito alcune voci secondo le quali la Vai su Facebook
Calciomercato Juve, Romano: 'Non mi risulta alcun accordo già fatto fra Vlahovic e Inter' - Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Fabrizio Romano, l'Inter non avrebbe raggiunto nessun accordo per prendere a parametro 0 a giugno Dusan Vlahovic, centravanti in scadenza di ... Si legge su it.blastingnews.com