Roma Wesley resta a Trigoria | Non potrò essere con il Brasile per un infortunio
Durante la sosta per le nazionali, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di ben undici giocatori, impegnati con le rispettive selezioni. Alla ripresa degli allenamenti, fissata per mercoledì pomeriggio a Trigoria, il tecnico della Roma potrà però contare su Wesley. Il terzino brasiliano, uscito con una lieve contusione dalla gara contro la Fiorentina, ha infatti deciso di rinunciare alla convocazione del commissario tecnico Carlo Ancelotti per le prossime amichevoli in Asia. Il classe 2003 ha spiegato la sua scelta con un post pubblicato sui social: “ Rappresentare il mio Paese è la realizzazione di un sogno e la possibilità di difendere la maglia del Brasile in un Mondiale mi motiva ogni giorno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
